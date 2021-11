Rouen. Basket (Pro B) : Domagoj Bosnjak rejoint le Rouen Métropole basket

L'effectif du Rouen Métropole basket (Seine-Maritime) s'étoffe avec la signature, mercredi 14 août 2019, de l'ailier croate Domagoj Bošnjak comme poste 3. Âgé de 24 ans, le jeune joueur évoluait l'an dernier avec le club croate de Cedevita. Il y a réalisé une de ses meilleures saisons avec 10,9 points de moyenne et en étant utilisé près de 20 minutes par match.

"Un produit de l'école croate"

S'il est croate, Domagoj Bošnjak a également la nationalité bosniaque. Il a commencé sa carrière en Bosnie-Herzégovine avec le club de l'HKK Široki où il y passe trois saisons. C'est à cette période qu'il commence à évoluer en Croatie en étant sélectionné chaque été en équipe nationale (U16, U17 puis U18).

"Ce pur produit de l'école croate devrait nous apporter toute la culture basket des pays de l'Est et de l'ex-Yougoslavie, à savoir intelligence basket, dureté dans les oppositions et adresse", a expliqué le coach du RMB, Alexandre Ménard après cette signature.

