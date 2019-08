Le Havre : Gérald Darmanin vient féliciter les douaniers

Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics, est venu vendredi 16 août 2019 au Havre (Seine-Maritime) pour féliciter les douaniers. Lundi, ils avaient réalisé deux belles saisies : dix tonnes de cigarettes et plus d'une tonne de cocaïne.