Le Rainbow Warrior III de Greenpeace sera à Cherbourg le 15 août

Le Rainbow Warrior III, premier bateau construit "sur mesure" en 2011 par Greenpeace, sera à Cherbourg (Manche) le jeudi 15 août 2019.

Des actions en mer

Ce navire de 58 mètres de long peut accueillir 17 membres de l'équipage et jusqu'à 30 personnes à bord. Il permet à l'organisation de mener des actions en mer et sur terre. La dernière, menée en Espagne, avait consisté à faire flotter une poêle géante (12 mètres de diamètre) pour dénoncer le réchauffement climatique et en particulier celui des océans.

Ce bateau est le successeur du premier navire de l'ONG, coulé en 1985 par des agents secrets français. Il avait déjà fait escale à Cherbourg en 2014, pour défendre l'utilisation des énergies marines renouvelables.

