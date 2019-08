Tennis: Paire le chanceux, Monfils le gaspilleur

Monfils, 15e joueur mondial et N.1 français, a dilapidé l'avance accumulée au début du premier set, où il menait 5-2 après un smash rageant au filet, et même 4-1 puis 6-4 au jeu décisif, pour donner la première manche à l'Américain Frances Tiafoe, 52e mondial à 21 ans, et qui n'attendait sans doute pas de tel cadeau de son adversaire.

Après avoir perdu le set initial sur sa propre mise en jeu, Monfils, contraint au forfait avant sa demi-finale face à Rafael Nadal au Masters 1000 de Montréal en raison d'une blessure à une cheville, est complètement sorti du match gagné facilement par l'Américain.

"J'ai eu du mal à trouver la juste mesure avec les balles. J'ai aussi fait beaucoup de fautes", a réagi Monfils en révélant n'avoir pas "pris d'anti-inflammatoires" pour calmer ses douleurs.

"Cela va faire du bien de me reposer et de préparer tranquillement l'US Open", a ajouté le N.1 tricolore.

Il ne reste donc plus que trois Français au 2e tour à Cincinnati, dernier tournoi avant l'US Open: Benoît Paire, Lucas Pouille et, bien sûr, Richard Gasquet, tombeur d'Andy Murray pour le retour en simple du double champion olympique et triple vainqueur en Grand Chelem britannique.

Si Monfils n'a pas saisi ses chances, Benoît Paire n'a pas eu, lui, à s'employer outre mesure puisque Verdasco, souffrant "du genou depuis déjà un moment", selon les dires du Français, a préféré abandonner après avoir cédé le premier set 6-4.

"Il (Verdasco) a préféré ne pas prendre de risque avant l'US Open. Mais la victoire me fait du bien puisqu'elle permet de relancer un peu la machine", a ajouté Paire en faisant allusion à sa défaite au premier tour à Montréal.

Benoît Paire retrouvera au deuxième tour le Russe Daniil Medvedev (8e mondial), finaliste dimanche à Montréal contre Rafael Nadal, après sa victoire en deux sets devant le Britannique Kyle Edmund 6-2, 7-5.

Bonne nouvelle pour Richard Gasquet (56e) qui devait affronter Dominic Thiem au 2e tour: l'Autrichien, 4e joueur mondial et quart de finaliste à Montréal, a décidé de jeter l'éponge en raison d'un début de fièvre. Du coup, le Français aura pour adversaire l'Italien Federico Delbonis, 66e joueur mondial, pour une première confrontation.

De son côté, Lucas Pouille affrontera au deuxième tour le Canadien Denis Shapovalov (34e mondial).

Parmi les autres vedettes du circuit, le Suisse Stan Wawrinka (23e mondial) a renversé le Bulgare Grigor Dimitrov (74e) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4) après un jeu décisif très disputé. Enfin, le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, effectue son entrée au 2e tour.

