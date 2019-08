Football (Coupe de la Ligue) : Caen veut enchaîner contre Nancy

Quatre jours après avoir décroché son premier succès de la saison sur l'île de beauté, le SM Caen (Calvados) enchaîne avec le premier tour de la Coupe de la Ligue face à Nancy ce mardi 13 août (20 heures) au stade Michel d'Ornano.

A domicile, une première depuis 2015

Pour la première fois depuis quatre ans, le SM Caen jouera cette compétition à domicile. Et il en sera de même en cas de victoire ce soir, synonyme de qualification. "C'est important de jouer à domicile, on a le soutien de nos supporters et cela nous évite d'accumuler de la fatigue, indique l'entraîneur Rui Almeida. Chaque équipe qui joue ce genre de compétition se donne le droit de rêver. On va aborder ce match comme une rencontre de Ligue 2, avec l'objectif de gagner".

🎙️ @RuiAlmeidaCoach "Toute équipe qui joue une compétition comme la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France se donne le droit de rêver. On jouera pour gagner demain" #SMCASNL pic.twitter.com/3FHWtZ24Mx — Tendance Ouest (@tendanceouest) August 12, 2019

Dans une semaine à trois matchs, quelle est la bonne recette pour Rui Almeida ? On imagine que ce genre de rendez-vous permettra de faire tourner l'effectif. "Je n'aime pas cette expression. Je veux donner l'opportunité aux joueurs qui ont bien travaillé. Beaucoup de joueurs ont besoin d'enchaîner les matchs". Illustration avec Anthony Weber qui n'a disputé aucun match de préparation. Jusqu'à ce premier tour de la Coupe de la Ligue, le défenseur a engrangé seulement 270 minutes de jeu.

Place à la jeunesse

"Il faut garder la dynamique de victoires qui a commencé à Ajaccio. Nancy va vouloir faire quelque chose ici, c'est évident. On doit jouer sur nos limites pour être à 100%". Ce soir, le technicien portugais devra faire face à plusieurs forfaits importants.

Le défenseur Diaw est suspendu, Tchokounté et Repas ne sont pas opérationnels. "Malik est en phase de reprise", a simplement indiqué Almeida. Le second est touché aux adducteurs. Quant à Gradit, autour duquel l'incertitude d'un départ au RC Lens persiste, il n'est toujours pas dans le groupe. L'occasion pour certains joueurs d'être titularisés comme Zahary ou Mbengue par exemple.

🎙 @Ada_Mbengue "La saison est longue, je vais avoir l'occasion de jouer et montrer de quoi je suis capable." #SMCaen #SMCASNL pic.twitter.com/ILo7hyMqCX — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 12, 2019

Parmi le groupe de 17 joueurs convoqués figurent également les jeunes Jad Mouaddib, Hugo Vandermersch, Evens Joseph ou encore Brice Tutu. Jessy Deminguet, porte-drapeau cette saison et sorti sur blessure face à Ajaccio sera également disponible.

Caen - Nancy, mardi 13 août 2019, 20 heures au stade Michel d'Ornano.