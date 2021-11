L1: Neymar, en instance de départ, absent du groupe du Paris SG contre Nîmes

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions "plus avancées qu'avant". "Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord", a-t-il précisé. Barcelone et le Real Madrid sont les deux destinations évoquées pour Ney, le joueur le plus cher de la planète (222 M EUR).

A LIRE AUSSI.

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Que reste-t-il de la guerre 14-18 dans les familles ? Des descendants racontent

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

Centenaire du 11 novembre: six symboles personnels du conflit

Dans la zone euro, un timide parfum de réforme