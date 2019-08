Malte accepte 39 migrants mais pas les 121 de l'Open Arms qui refuse ces conditions

Tendance Ouest a écrit :

Colombelles : deux mineurs arrêtés sur un scooter volé

À Colombelles, dans l'agglomération de Caen (Calvados), les policiers de la brigade anticriminalité repèrent un scooter sans plaque d'immatriculation, vers 1h, dans la nuit de mardi 6 à mercredi 7 août 2019. Alors qu'ils tentent d'arrêter le pilote et son passager, ces derniers prennent la fuite. Les deux mis en cause, âgés de 16 et 17 ans, conduisaient en fait un véhicule volé. Ils seront poursuivis pour recel de vol en réunion, refus d'obtempérer pour le pilote et port d'arme pour le passager, qui était en possession d'un poing américain. Les adolescents seront entendus par le juge des enfants en septembre.

Le 08/08/2019