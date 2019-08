Caen : il vise un 6e titre aux Jeux mondiaux des transplantés

"Voir des jeunes de 20 ans qui sautent 1,95 mètre après leur greffe, c'est extraordinaire." Dominique Barraux, âgé de 62 ans, défend avec passion les Jeux mondiaux des transplantés. Et pour cause : cet habitant de Caen (Calvados), greffé d'un rein en 2007, s'apprête à défendre son titre de quintuple champion du monde de tennis dans sa catégorie, lors de la prochaine édition de ces Jeux qui se déroulent à Newcastle, en Angleterre, du 16 au 24 août 2019.

"Fêter le fait d'être en vie"

"Cette compétition permet de rappeler que la greffe d'organe, ça marche. Il y a des athlètes de 70 nations, 1500 athlètes, qui fêtent le fait d'être en vie", poursuit le Normand, et également inscrit aux épreuves de volley-ball, natation (50 m dos et 50 m relais 4 nages) et de pétanque. Greffés du cœur, des poumons, de moelle osseuse, du foie, du pancréas, du rein… Des athlètes de tous les âges et de tous horizons participent aux Jeux mondiaux.

Pour être sélectionné en équipe de France, Dominique Barraux a dû passer des tests physiques et sportifs. Victime de trois infections cette année, il a perdu sept kilos de muscles. Pour autant, le licencié du TC Creully ne perd pas de vue son objectif : "Mon adversaire, je ne veux pas savoir quelle est son histoire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit perdant à la fin du match !"

Les dons en baisse

En 2017, 22 000 personnes étaient en attente d'une greffe en France, pour seulement un peu plus de 6000 dons. "Le nombre de dons a baissé de 6 % l'année dernière, alors que ces dix dernières années il était en augmentation", déplore Dominique Barraux, qui rappelle qu'il est important que chacun informe ses proches de ses intentions en matière de don d'organe. On peut aussi donner de son vivant un rein, une partie du foie ou de la moelle osseuse.

