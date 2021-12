Hérouville-Saint-Clair. Izia, Luke, Féfé, Camélia Jordana, Ultra Vomit... : la prog' 2019-2020 du BBC

Rock, rap, techno, punk, blues, chanson... En matière d'éclectisme, le Big Band Café (BBC) d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) tient la corde. En témoigne la programmation du début de saison 2019-2020, avec des découvertes ou des artistes confirmés.

Des valeurs sûres de retour

Parmi les grands noms qui s'arrêteront au BBC cette année, on peut citer par exemple les Britanniques de The Stranglers (dimanche 24 novembre) avec leur tournée Classic Collection, qui fait la part belle à leurs tubes des années 77-82. C'est aussi le retour de Thomas Boulard et son groupe Luke (jeudi 17 octobre), un incontournable rock du début des années 2000. Quelques années plus tôt, ce sont Les Innocents (vendredi 13 mars) qui faisaient chanter la France.

Thomas Boulard, leader de Luke, présente un nouvel opus cette année. - DR

Les anciens du Saïan Supa Crew, Féfé et Leeroy (vendredi 13 décembre) se retrouvent pour un album en duo et une tournée de 365 jours. Également sur le retour, les punks de Ludwig Von 88 (vendredi 22 novembre). Du côté des dames, la reine du rock-pop Izia (jeudi 19 mars) revient avec un nouvel opus. Camélia Jordana (dimanche 17 novembre) présente son projet Lost, album de musique du monde qui lui a valu une victoire de la musique. Pour voyager, on pourra aussi compter sur les touaregs de Tinariwen (mardi 22 octobre).

Féfé et Leeroy se retrouvent pour 365 jours de tournée... top chrono. - Xavibes.com

De l'humour

Les pépites de la scène française seront au rendez-vous également. Les Caennais de Daysy ouvriront la saison le mercredi 18 septembre. Toujours à l'automne, Cléa Vincent (vendredi 12 octobre) viendra distiller ses chansons pop en vogue. Pour la Saint-Valentin, L'Impératrice (vendredi 14 février) s'installera au BBC. A découvrir aussi : les jeunes rappeurs de 47Ter (vendredi 6 mars) ou Koba LaD (vendredi 1er novembre).

Rock, pop et sourires garantis avec les Naïve New Beaters. - Romain Chassaing

La scène prendra des couleurs stand-up avec Giédré (vendredi 6 décembre), Objet Chantant Non Identifié, et ses textes drôles et piquants. Dans un autre genre musical, les blagueurs apprécieront les désormais classiques "Boulangerie-Pâtisserie" ou "Je collectionne des canards" d'Ultra Vomit (jeudi 10 octobre), heavy métal parodique. Le groupe Naïve New Beaters (vendredi 15 novembre) saura lui aussi faire chalouper le BBC avec son style bien senti.

Du chant viking au punk celtique

Les soirées thématiques sont aussi au menu : la techno style 90's avec entre autre Highlight Tribe ("Rave On !" vendredi 8 novembre à La Fonderie), des chants vikings pour Les Boréales (Skàld, jeudi 7 novembre), du post punk (Cemented Minds, jeudi 3 octobre), ou encore le punk celtique avec Les Ramoneurs de Menhirs (jeudi 28 novembre).

Le punk breizhoneg des Ramoneurs de Menhirs, unique ! - 2012