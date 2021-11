Duclair. Seine-Maritime : Un jeune alpiniste décède lors d'une ascension au Pérou

Un accident dramatique est survenu, jeudi 1er août 2019, dans les glaciers d'Ancash au Pérou. Tom Féréol, un jeune homme de 25 ans originaire de Duclair (Seine-Maritime), participait à une ascension du mont Quitaraju, qui culmine à 6 040 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Une chute accidentelle

Il est décédé "en tombant dans une crevasse alors qu'il faisait l'ascension [du mont]", rapporte l'AFP. Si l'identité de l'alpiniste n'a pas été révélée au départ, ce sont les médias péruviens qui ont dévoilé le nom du jeune seinomarin.

Tom Féréol était accompagné de deux amis, âgés de 24 et 26 ans, lors de l'ascension. "Les deux autres Français ont aussi été repérés et se trouvent (sains et saufs) au camp de base", a expliqué le général Javier Petit, un responsable de la police locale, à l'agence étatique Andina.

"Une enquête a été ouverte par le ministère public", poursuit l'agence Andina. Les accidents dans la Cordillère blanche sont courants. Mi-juillet, deux alpinistes argentins avaient trouvé la mort en faisant l'ascension du mont Caraz (6 025 m).

Avec le décès de Tom Féréol, le bilan est de 13 morts dans les glaciers d'Ancash ces deux dernières années.

Avec AFP.

