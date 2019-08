Votre horoscope signe par signe du dimanche 11 août

Bélier

Vous êtes né avec un caractère. Vous désirez vivre et consommer le monde sans modération et plus encore. De grands élans de développement. Vous n'avez jamais été aussi déterminé.

Taureau

Vous vous sentez mas compris, mal défendu mal aimé. Vous manquez de discernement. Non le monde n'est pas fait uniquement de lâcheté, de violence et d'aberration. Entre le possible et le souhaitable il y a toujours une différence.

Gémeaux

Vous excitez la curiosité de votre entourage quant à certains projets affichant une certaine puissance dont l'architecture précise reste énigmatique.

Cancer

Si vous travaillez dans une activité sociale, médicale vous serez un peu lassée de naviguer dans la boue des autres et gérer les infortunes. Vous avez besoin d'un peu d'air et d'évasion.

Lion

Vous aurez la vague impression de redorer votre blason grâce à quelques ronds de jambe et réunion de cohésion, histoire de se faire voir.

Vierge

Vous menez très bien votre barque familiale. Comme si vous étiez un capitaine entraîneur d'une équipe de rugby. Vous savez pousser vers le haut vos enfants. Bingo.

Balance

Vous êtes un accélérateur de particules tant vous aimez la noblesse. Vous êtes à la recherche des traditions. Non pas de la brocante mais des formes et des idées qui traversent le temps.

Scorpion

Vous êtes le symbole de l'énergie presque impossible. Rien ne vous arrête lorsque vous avez quelque chose dans la tête. Vous demeurez toujours fiable. Parfait.

Sagittaire

Vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes, quelle mouche vous a piquée ? vos excès de colère font trembler les vitres. On rit sous cape vous comparant au Yéti ou à un ours mal léché au cœur désespérément vide. Allons un petit geste !

Capricorne

On parle toujours d'intelligence artificielle. Celle des salons et des cocktails vous exaspère. Vous recherchez les relations humaines solides et saines sans fioriture.

Verseau

Quelques bonnes idées lumineuses. Vous êtes brillant. Que dire d'autre ? vous êtes le levier qui change la vie. Un arrangeur qui orchestrerait une ritournelle en symphonie.

Poissons

Vous êtes un drôle de personnage parfois. Vous ne craignez pas les conflits. Même au contraire, la saumure de l'adversité aurait plutôt tendance à vous stimuler.