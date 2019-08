Touristes : quels souvenirs rapportent-ils de Caen ?

"Les magnets, c'est le best-seller". Stéphanie Bertaume, qui tient la boutique Par Faim de Normandie, rue Saint-Pierre à Caen (Calvados), est formelle. Les aimants pour frigo représentent une part importante des souvenirs non-alimentaires qu'elle écoule, avec une centaine d'exemplaires par jour vendus, en cet été 2019.

Des tours Eiffel en Normandie

"Caramels, biscuits, confitures, tripes et même andouille... Les spécialités partent très bien" ajoute-t-elle. Ici, on achète des objets mentionnant Caen, mais pas seulement. "On a aussi le Mont-Saint-Michel, l'Eure... et tout ce qui est estampillé Normandie en général" poursuit la gérante. En cette année de 75e anniversaire du Débarquement, les souvenirs consacrés à ce thème se sont bien vendus. "Plus que lors du 70e, d'ailleurs" remarque Stéphanie Bertaume.

Plus étonnant peut-être, plusieurs magasins proposent des souvenirs à l'effigie... de la tour Eiffel. "C'est incontournable, confirme la responsable de la carterie Eleusis, rue de Bras, pour les étrangers qui n'ont pas eu le temps à Paris, souvent les touristes asiatiques".

Avez-vous votre boîte à goéland ?

Chez la marque humoristique normande Heula, rue Froide, les cartes postales, les mugs, les porte-clés figurent parmi les meilleures ventes. Les bols prénoms, une tradition empruntée aux voisins bretons, sont aussi un succès.

Enfin, les blagueurs trouveront dans certaines boutiques de souvenirs la boîte à "meuh" ou son alternative maritime... avec des cris de goélands !

