Un nouvelle ligne enterrée, depuis Mortagne au Perche jusqu'au Mêle sur Sarthe, qui laisse le moins de traces possible, grâce à une trancheuse, qui enfouit le câble.

Et pour traverser les routes : un forage, à l'horizontale, est effectué sous la chaussée. Un chantier qui se veut plus "environnemental" et plus rapide à raison de 1,5 km par jour.

Ecoutez ci-dessous Philippe Drillon, chargé de communication à ERDF-Orne.