Deux lions blancs naissent dans une association en Seine-Maritime

C'est un heureux évènement au sein de l'association Caresse de tigre, installée à La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime). Deux lions blancs sont nés dimanche 28 juillet 2019 et ils se portent bien tous les deux ! "Je suis allée voir le Roi Lion et j'adore ce film donc je les ai appelés Simba et Nala, raconte avec le sourire Brigitte Klimond, responsable de l'association. Je suis une heureuse maman de substitution !"

Ils grandissent vite

"Ils sont très bien partis, ils mangent très bien et ça commence à crapahuter un peu partout", explique-t-elle. L'association vit très rarement des naissances, elle a plutôt l'habitude de recueillir des lionceaux abandonnés. "On les met régulièrement sur la balance et on voit qu'ils grossissent bien !"

Les deux lionceaux demandent une attention particulière : "Il faut les aider à faire leurs besoins car, au début, ils ne font pas tout seul", poursuit Brigitte Klimond.

Les parents sauvés

Cet heureux évènement fait suite à l'acquisition de deux parents des lionceaux : Kassanga, la mère et Timba, le père. "Ils n'étaient pas à nous, mais en pension chez nous, rappelle Brigitte Klimond. Le propriétaire laissait faire des bébés pour pouvoir ensuite les vendre. Sauf qu'il y a trois mois, il a décidé de vendre le couple."

L'association se dresse contre cette situation alors qu'elle s'occupe des deux lions depuis cinq ans. Une cagnotte en ligne a permis à l'association de réunir plus de 5 000 euros pour racheter le couple et en devenir propriétaire.

Concernant Simba et Nala, Brigitte Klimond les laisse grandir au sein de l'association et verra ensuite si des personnes sont intéressées pour les acquérir. "Le problème, c'est que nous sommes une petite association et nous voulons que les animaux aient de la place."

• BONUS AUDIO : Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



Caresse de tigre, 430 chemin du Mascaret à La Mailleraye-sur-Seine. Tél. 02 35 05 33 25.

