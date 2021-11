Bolbec. Visite à Bolbec pour la promotion de l'artisanat

En février 2018, Delphine Geny-Stephann, secrétaire d'État à l'artisanat, participait à une table ronde à Bolbec (Seine-Maritime) sur la valorisation des métiers de l'artisanat. Un peu plus d'un an après, Bernard Stalter, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de France et qui participait à la table ronde, est revenu à Bolbec, le 6 août 2019. Il reconnaît des avancées de la part du gouvernement en faveur des artisans.

L'apprentissage

Pour Bernard Stalter, l'apprentissage est enfin pris au sérieux et reconnu à sa juste valeur. "Ça fait 25 ans que la chambre se mobilise pour valoriser l'apprentissage, ce gouvernement est à l'écoute et notamment Muriel Pénicaud, la ministre du travail." Le président de la CMA rappelle que 85 % des jeunes trouvent un travail à l'issue de leur apprentissage. Il reste une source d'inquiétude : le financement des CFA gérés par les CMA alors que les nouveaux établissements seront financés par les entreprises.

Virginie Bouteiller présente sa boulangerie pâtisserie " La Panetière Bolbécaise "

La loi Pacte

La loi Pacte d'avril 2019, qui doit marquer une nouvelle étape dans la transformation des entreprises, est jugée positive par Bernard Stalter. Il retient notamment le statut du conjoint collaborateur et la suppression du forfait social de 20 % sur l'intéressement.

Le président de la CMA France reste combatif. À l'approche des municipales, il lance un appel aux maires de France pour mener une politique artisanale (cœur de ville) et favoriser l'implantation des artisans. Il appelle également les artisans eux-mêmes à se mobiliser et à s'impliquer dans les communes en se présentant sur des listes.

Communication en Seine-Maritime

Pour valoriser les métiers en l'artisanat en Seine-Maritime, la CMA départementale a créé un outil : WEB'isanat. Il s'agit d'une chaîne youtube qui diffusera des portraits d'artisans. Le lancement officiel est prévu le 11 septembre 2019. Il faut dire que l'artisanat est toujours en recherche de main-d'œuvre. 700 000 postes seraient non pourvus sur toute la France, selon Bernard Stalter.

