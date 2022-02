Excès de vitesse en folie

Le premier a été flashé à 198 km/h alors que le second a été contrôlé à 199km/h au lieu des 110 km/h autorisés. Les contrevenants, âgés de 27 et 29 ans, ont fait l'objet de la rétention immédiate de leur permis de conduire après s'être acquittés d'une consignation de 750 euros chacun. Les intéressés ont également été convoqués le 14 décembre 2012 devant le tribunal de Caen.

Durant l'intégralité du week-end, le groupement de gendarmerie départementale du Calvados a relevé près de 423 infractions à la vitesse dont 300 enregistrées à l'aide des radars mobiles embarqués. Sur les 123 vitesses relevées avec interception, trois étaient supérieures à plus de 50 km/h et quatre supérieures à plus de 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée.