Alençon. Un coup de neuf pour l'entrée sud d'Alençon

Au rond-point de la sortie sud d'Alençon (Orne), sur la route départementale 338, la circulation route du Mans était déviée depuis le mois d'avril 2019. Début août, c'est la première phase de travaux qui s'achève, mais plusieurs chantiers menés par la Communauté urbaine (CUA) vont encore se succéder jusqu'au printemps 2020.

Abord du rond-point

Le premier chantier pour 800 000 euros, concerne la sécurisation aux abords du futur Burger-King (qui doit ouvrir fin septembre/début octobre 2019) et du magasin But (ouverture en avril 2020), avec la construction d'un îlot central, et la sécurisation par des trottoirs et une piste cyclable qui chemine jusqu'au centre-ville d'Alençon. C'est aussi le doublement des voies de circulation aux abords de ce giratoire. Quelque 10.000 véhicules l'empruntent quotidiennement. La circulation redeviendra normale à cet endroit dans les 2 sens circulation, dès lundi 5 août 2019.

Les travaux du futur Burger-King s'achèvent. - Eric Mas

Suppression des câbles

Une seconde phase de travaux débutera en septembre 2019 avec l'effacement des réseaux aériens jusqu'aux feux tricolores d'Arçonnay, pour rendre l'entrée de ville davantage attractive. Les accotements (piste cyclable et trottoirs seront alors bitumés).

Les élus de la CUA en visite avec le député sur le site du chantier. - Eric Mas

Un autre giratoire

Enfin, au printemps 2020, les feux tricolores d'Arçonnay, route du Mans, seront supprimés et remplacés par un nouveau carrefour giratoire pour davantage fluidifier la circulation. Celle-ci risque en effet d'augmenter sur ce secteur, avec la prochaine implantation de la déchetterie d'Alençon-sud.