À Caen, ils optent pour des départs en vacances en bus low cost

Caen - Paris pour 9€ en bus low cost, soit au moins trois fois moins qu'en intercités, Caen - Zagreb pour 150€ contre 620€ en avion haut de gamme, cela a de quoi séduire les voyageurs, ou au moins, les faire réfléchir sur leur façon de se déplacer. Depuis une quinzaine d'années, plusieurs compagnies ont investi le marché du bus low cost comme ouibus, flixbus ou encore eurolines pour les départs à l'étranger. Elles proposent des tarifs évidemment abordables, une simplicité de réservation, la wifi à bord, mais évidemment un niveau de confort moins qualitatif que dans un train ou un avion.

Un effet boom qui se ressent sur les nouvelles manières de se déplacer ou d'organiser ses voyages. À Caen, certains voyageurs ont choisi ce mode de transport pour partir en vacances, à défaut des trains jugés "trop chers", de l'avion ou encore de la voiture. Aller chercher le soleil en bus au départ de Normandie, cela n'a pas de prix !

Les jeunes sont séduits

Cette solution n'a pas fait débat pour Marie, infirmière de 28 ans."Je prends le bus jusqu'à Paris et ensuite je descends en train jusqu'à Perpignan". Pas question de traverser toute la France en auto-bus mais elle n'a pas eu besoin de casser sa tirelire pour partir. "C'est le tarif qui m'a séduit. Ils sont toujours ponctuels, c'est confortable et simple". Pourquoi pas relier Caen à Perpignan en bus ? "Ah non, il y a 15 heures de trajet en bus pour Paris-Perpignan, c'est beaucoup trop. Il faut jongler entre les différentes offres pour s'y retrouver".

À Caen, on quitte le ciel gris de Normandie pour partir vers le soleil, en bus low-cost. - Léa Quinio

Pour Sofiane, Lucas et Alex, lycéens originaires de Reims, le bus semble être l'idéal pour un road-trip. "Un abonnement SNCF c'est 200€ ! Le bus est beaucoup moins cher ! Pour voyager entre jeunes, c'est fabuleux ! "

Compromis entre tarif et temps passé

Si ces bus à bas prix sont l'apanage des jeunes, du côté des retraités, on est encore timide. Idem du côté des familles, peu présentes sur le quai de la gare routière. Justine, 24 ans, s'en va pour Nice. Ses parents, Wilfrid et Brigitte, vont-ils être séduits par l'offre ? "On testera le bus pour aller la voir dans le Sud. C'est plus reposant et économiquement, les tarifs sont appréciables. Mais c'est quand même long de Faire Caen - Nice en bus". Il faut compter environ 18 heures pour relier la Normandie à la Côte d'Azur.

Pas encore certain que pour de longs trajets, le bus soit la meilleure solution. En revanche, pour aller jeter un coup d'œil à la merveille de Normandie, c'est le bon plan assuré. "Je n'ai pas le permis de conduire et je déteste la voiture. Le train est beaucoup plus long car il faut aller jusqu'à Pontorson et reprendre un autre moyen de transport". Catherine Delbos et son ami italienne, Miranda, font l'aller-retour au Mont-Saint-Michel dans la journée pour à peine 30 euros par personne.

• Écoutez le reportage Tendance Ouest :



