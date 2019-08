Météo : record d'ensoleillement battu à Caen et Alençon en juillet

Il a fait beau et chaud en Normandie pendant le mois de juillet ! La ville de Caen (Calvados) a vécu un mois exceptionnel en comptabilisant un record d'ensoleillement de plus de 326 heures. Idem pour Alençon (Orne) avec plus de 331 heures.