Manche : un flyer polémique à Cherbourg

Le site abrite des fortifications datant de la Seconde Guerre Mondiale creusées dans la Montagne du Roule, à Cherbourg (Manche). Le lieu est sous le contrôle de l'armée française et est classé aux monuments historiques depuis 1995.

En 2012, Cyrille Forafo, président de l'Association Exspen remporte un appel à projet et en devient le gestionnaire. C'est aussi lui qui assure certaines visites aux touristes de manière bénévole, depuis le 1er novembre de la même année. Seulement, depuis le 18 juillet 2018, ses flyers ont été retirés de l'Office de tourisme.

Des avis négatifs

La raison ? Selon l'Office de tourisme, certains visiteurs ont laissé des avis négatifs sur Google, Trip Advisor, etc. Geneviève Gosselin-Fleury, Présidente de la Société publique locale de développement touristique du Cotentin, aurait également reproché des propos tenus par le gérant dans un courriel privé destiné à l'ancien directeur de l'Office de tourisme, Guillaume Hamel. "J'avais écrit que les gens étaient bêtes et méchants, explique Cyrille Forafo. On leur explique dix fois de ne pas toucher les parois et ils le font quand même et se plaignent quand on les rappelle à l'ordre. Tant que c'était Monsieur Hamel, il n'y avait pas de problème." Le président d'Exspen reproche à la nouvelle direction de ne pas prendre en compte assez sérieusement les règles de sécurité qui incombent à ce genre de site. "Des râleurs, il y en a toujours eu et il y en aura toujours." se défend celui qui se dit victime d'une cabale.

Le 17 juillet 2018, l'Office de tourisme demande à rencontrer Cyrille Forafo pour comprendre les dizaines de retours négatifs de visiteurs. "Cyrille Forafo ne s'est pas remis en question à l'issue de cette réunion, qu'il a quitté au bout d'une demi-heure, raconte Guillaume Henry, directeur général de l'Office de tourisme du Cotentin. Nous lui avons notamment reproché sa façon de s'adresser aux visiteurs avec des injonctions. Nous avons considéré que ces plaintes portaient préjudice à l'image de Cherbourg et du Cotentin". En conséquence, les flyers de la Batterie du Roule ont été retirés le lendemain de la réunion.





Visite de la Batterie du Roule avec Cyrille Forafo. -

La sécurité des visiteurs avant tout

"Je leur ai répondu qu'il valait mieux retirer mes produits de la Batterie du Roule s'il fallait que je laisse les gens faire n'importe quoi, raconte Cyrille Forafo. Il y a un moment où les visiteurs sont à 71 mètres au dessus du vide et doivent répondre à mes sollicitations. Il faut que j'ai confiance en eux." Problème : le flyer de la Batterie du Roule propose aussi la visite des Grottes de Jobourg, gérées aussi par sa société. Ces dernières ne contiennent que des avis positifs et ont été intégrées sur le site internet ainsi que dans le guide de l'été de l'Office de tourisme du Cotentin.

D'une pierre deux coups : la réponse écologique

Ce flyer imprimé en recto-verso, le premier pour la Batterie du Roule et l'autre pour les Grottes de Jobourg n'est donc pas présent à l'Office du Tourisme, car la direction ne veut pas promouvoir un lieu qui pourrait recevoir certains avis négatifs. Cyrille Forafo enfonce le clou : "Je n'ai pas envie de refaire ce flyer car sinon je vais doubler le volume d'encre et de déchets poubelles. Pour moi, réduire ce volume permet de préserver la planète."

Depuis, il a envoyé plusieurs mails à Geneviève Gosselin-Fleury et Guillaume Henry restés lettres mortes à ce jour. Une polémique qui semble inextricable si les deux parties campent sur leur position.

