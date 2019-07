Caudebec-en-Caux installe des artisans à la Maison des Templiers

La ville de Rives-en-Seine / Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) a acquis la Maison des templiers en septembre 2018, propriétaire de l'association des Amis du vieux Caudebec et du musée Biochet-Bréchot depuis plus de cent ans. Il s'agit de la maison la plus ancienne (800 ans) de la ville. Un vrai symbole du patrimoine communal.

La municipalité voulait faire de la Maison des templiers un lieu de vie, de rencontres et de partages. Depuis le 5 juillet 2019, un collectif de six artisans locaux s'est installé au rez-de-chaussée de la bâtisse. Une boutique permanente a été aménagée ainsi qu'un atelier de bijoutier. Le lieu a vocation à promouvoir l'artisanat local, dynamiser la vie commerciale et touristique.

Les artisans

• LinC (Céline Gérard) – joaillerie bijouterie – Heurteauville

• Tonnerre de Forge (Pierre Hanff et Lucille Canu) – forge et coutellerie – Cleuville

• Nathalie Coudert – atelier céramique – Fécamp

• C'el en Caux (Elizabeth Caumont) – créatrice en cuir – Criquetot-sur-Ouville

• Terres en Seine (Lucie Léger) – sculpteur céramiste – Anquetierville



Le musée au premier étage

L'association des Amis du vieux Caudebec va continuer à exploiter le premier étage de la maison (musée Biochet-Bréchot). Pour l'heure il reste fermé. Elle affine son projet de parcours muséal pour exposer ses collections sur le patrimoine local et l'histoire caudebecquaise.

L'origine de la Maison des Templiers reste incertaine. Elle date du XIIIe siècle. Des Templiers l'ont peut-être possédée, les moines de Saint-Wandrille auraient pu la construire, il aurait également pu s'agir d'un poste de douane et une légende parle d'un lieu de culte protestant.

Maison des Templiers. 1, rue Thomas Bazin à Caudebec-en-Caux.

