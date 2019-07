[photos] Des travaux jusque fin 2019 dans le centre de Rouen

Dès le lendemain de la fin de l'Armada, les Rouennais avaient vu le retour des barrières de chantier et des ouvriers aux quatre coins de la ville. La Métropole Rouen Normandie (MRN) avait décidé de reprendre les travaux de l'opération Cœur de Métropole. "Nous sommes restés dans une continuité de la mobilisation des entreprises", explique Frédéric Sanchez, le président de la MRN.

Période plus favorable

Si la Métropole s'est posé un instant la question d'interrompre les travaux pour les reprendre seulement à l'automne, Frédéric Sanchez poursuit : "La période estivale est plus favorable pour les travaux car nous gênons moins la vie quotidienne et ces travaux ne nuisent pas à l'attractivité de la ville".

De nombreux chantiers seront menés jusqu'à la fin de l'année 2019. - MRN

L'objectif est désormais de terminer le plus gros des travaux de Cœur de Métropole d'ici Noël et la "trêve des confiseurs". "Nous serons ensuite dans un decrescendo jusqu'au mois de mars 2020 avec la finalisation des chantiers", ajoute Frédéric Sanchez.

Les travaux se poursuivent autour de la place du Vieux-Marché. - Amaury Tremblay

Le plus gros des travaux menés actuellement se concentre autour de la place du Vieux-Marché qui subit une importante transformation depuis un an. Il s'agit désormais de refaire les voies de circulation autour de la place et de terminer la rénovation des rues adjacentes comme la rue Rollon. "Nous terminerons par la réfection des trottoirs de la place mais à l'hiver, lorsque les terrasses sont moins fréquentées", précise Audrey Gourlaouen, directrice du projet Cœur de Métropole.

Végétaliser les rues

Autre chantier d'ampleur qui se poursuit : autour de la cathédrale et des axes menant vers la Seine. La rue du Change est concernée "et la rue des Bonnetiers pourrait suivre plus vite que prévu", annonce Audrey Gourlaouen alors qu'une grue doit arriver prochainement pour la suite des travaux sur la flèche de la cathédrale.

La rénovation de la rue Grand-Pont se prolongera jusqu'au premier trimestre 2020. Après la rénovation du haut de la rue, à la sortie du tunnel Saint-Herbland, c'est la deuxième partie, jusqu'à la rue Saint-Etienne des Tonneliers qui est en chantier. À terme, une voie de circulation sera supprimée, la piste cyclable rénovée et des arbres seront plantés.

La première partie de la rue Grand-Pont a déjà été réaménagée et le pavage est en cours de finalisation. - Amaury Tremblay

Enfin, autour de la Halle aux toiles, le parvis sera aménagé et les premières rues adjacentes seront terminées d'ici la fin de l'année. Quelques chantiers seront aussi finalisés, notamment autour du quartier des musées avec la plantation de quelques arbres dans des pots sur l'allée Eugène-Delacroix.

