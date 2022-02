Beuzeville, prix du site internet "qui pique les yeux"

Le site web de Beuzeville (Eure, 3.100 habitants) juste à côté du Calvados a remporté le Craypion d'Or 2012, prix ironique et potache récompensant un site ou une création web "venue d'ailleurs, aux couleurs chatoyantes et au look qui pique les yeux", ont annoncé lundi les organisateurs.