Calvados : 900 km à vélo pour aider leur père, atteint de la maladie d'Huntington

Comment renforcer les liens familiaux par le sport ? Il faut poser la question à Charline et Théo Pouillet. Lundi 29 juillet 2019, ils se sont lancé un défi fou. Frère et sœur, âgés de 19 et 15 ans, ils vont parcourir un peu plus de 900 km à vélo à travers la France.

Le tracé est prêt, ces deux sportifs aguerris sont partis de Saint-Pierre-sur-Dives pour rejoindre Cabrières-d'Avignon près de Cavaillon (Vaucluse), à raison de 120 à 140 km par jour pendant une semaine. Lundi, le programme prévoyait une étape entre Saint-Pierre-sur-Dives et Nogent-le-rotrou. La seconde mardi les emmènera jusqu'à Châteauneuf-sur-Loire. La nuit, ils feront escale dans les centres de loisirs de chacune des villes.

La maladie d'Huntington, c'est quoi ?

Pas question de partir seuls, ils seront tout de même surveillés de près par leur maman et Paul, un animateur du centre de loisirs de Saint-Pierre-sur-Dives. Ils seront chargés de gérer la logistique et la nourriture.

Plus qu'un challenge sportif, c'est surtout une expérience solidaire qu'ils vont vivre, afin d'aider leur papa atteint de la maladie d'Huntington, "qui est une dégénérescence neurologique incurable, orpheline et héréditaire", explique cette future étudiante en école de commerce à Rouen. L'objectif est double : "On veut récolter des fonds et faire parler de la maladie".

Un an après le Mont-Blanc

Si pour le jeune Théo, qui entrera au lycée à Falaise à la rentrée, c'est une grande première, Charline a déjà gravi des sommets. Et pas n'importe lequel. En août 2018, elle a grimpé en haut du Mont-Blanc avec Nicolas Macé, un ami de son papa, toujours pour lutter contre la maladie.

"C'était riche en émotions. On avait récolté 5 000€, la moitié était partie pour l'association Huntington France. Les 50% restants on les a mis de côté pour de futurs aménagements dans la maison pour mon père".

Aventurière dans l'âme, Charline vit au jour le jour, pour pourquoi pas plus tard, monter sa propre association. "Je ne calcule rien. Ces deux défis se sont presque faits sur des coups de tête. L'objectif est que ces projets prennent de plus en plus d'ampleur".

Pour suivre leur projet, rendez-vous sur la page "En danseuse comme sur des roulettes".

