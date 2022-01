Retour du Skimboard School Tour cet été en Basse Normandie

Au programme, dès 11h00, l'équipe proposera de participer à des initiations gratuites de skimboard, d'indoboard, de vewdoboard, à partir de 5 ans... A marée haute, des démonstrations de skimboard et winch skimboard seont effectuées par des riders de niveau national.

Lors de cette tournée, les skimboarders plus expérimentés auront la possibilité de tester gratuitement les planches de flat et des planches de vagues des marques Eden, Dunes, Victoria et Coblas.



Dates :

- Le 23 Juin à Courseulles sur mer

- le 15 juillet à St Germain sur Ay

- le 16 juillet à Barneville – Carteret

- les 20 et 21 juillet à Viller sur mer

- le 22 juillet à Luc sur mer

- les 28 et 29 juillet à Barneville – Carteret

- le 5 août à Courseul

- le 10 août à Barneville – Carteret

- les 11 et 12 août à Lion sur mer

- le 17 août à Lion sur mer

- le 18 août à Ouistreham

- le 19 août à St Aubin sur mer

- le 20 aout à Courseulles

- les 25 et 26 août à Agon – Coutainville

- le 2 septembre à Granville



Plus d'infos sur : maunakea.fr