Transport d'animaux vivants : des restrictions en cas de canicule

L'article 3 du règlement CE 1/2005 stipule que "Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles". Les animaux doivent donc être transportés dans des conditions de températures comprises entre 5°C et 30°C, avec une tolérance de plus ou moins 5°C. En cas de forte chaleur, cela devient difficile à obtenir…

Un arrêté ministériel pour la canicule

Un arrêté du lundi 22 juillet 2019 émis par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation restreint le transport d'animaux vertébrés terrestres vivants en France, et ce durant tous les épisodes caniculaires. Il interdit les déplacements entre 13h et 18h pour les départements classés en vigilance orange et plus. Cela inclut donc, mercredi 24 juillet 2019, les départements normands du Calvados, de l'Eure, de l'Orne et de la Seine-Maritime.

Des dérogations sont possibles pour les véhicules permettant de respecter des conditions de transport normales pour les animaux, si le transport concerne trois animaux ou moins, ou s'il a lieu pour des raisons vétérinaires.

Pour les transports de longue durée, de plus de huit heures donc, seuls les transports dans des véhicules pouvant garantir des conditions de température inférieures à 30°C sont autorisés.

Tout non-respect de ces dispositions expose les propriétaires d'animaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels, à des sanctions pénales.

