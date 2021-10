Caen. Le département du Calvados passe en vigilance sécheresse

La canicule s'abat sur la France pour la seconde fois depuis le début du mois de juillet cette semaine. Les fortes chaleurs vont encore sévir jusqu'au 25 juillet 2019 sur l'ensemble du pays. Le département du Calvados, immédiatement concerné, souffre d'un manque de ressource en eau dans les nappes phréatiques.

Un manque de ressource dans les nappes phréatiques

"Les pluies de l'hiver 2018-2019 n'ont pas permis le rechargement des nappes phréatiques, le cumul des précipitations est inférieur de 15% par rapport à une année moyenne (...). Les pluies du mois de juin ont permis de reporter de quelques semaines le début de la sécheresse", indique la préfecture du Calvados dans un communiqué. Au vu du manque de ressource en eau sur les nappes et les cours d'eau, la préfecture a décidé de placer le département du Calvados en vigilance sécheresse.

Elle souhaite ainsi continuer de garantir à sa population l'accès à l'eau potable.

Des mesures de restriction d'eau

En réaction, des mesures de restriction d'eau ont été prises. La préfecture invite la population à utiliser l'eau de manière raisonnée et économe. Parmi les recommandations, il faut notamment : éviter l'arrosage des pelouses entre 9h et 19h, ainsi que le nettoyage des bâtiments, réduire les consommations d'eau domestiques, privilégier le lavage des véhicules dans des stations de lavage avec recyclage de l'eau, et limiter l'irrigation des cultures agricoles à cinq nuits par semaine.

