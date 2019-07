[Photos] Une soirée pleine de médailles pour le Meeting de Sotteville

Pour sa 31e édition, le Meeting de Sotteville-Lès-Rouen (Seine-Maritime) s'est déroulé mardi 16 juillet 2019. 150 athlètes internationaux sont venus y concourir.

Étape qualificative pour les Championnats du monde de Doha

Comme chaque année, le meeting de Sotteville accueille des champions de tous les pays, qui disputent les épreuves aux côtés d'athlètes locaux.

Un plateau de star était réuni une nouvelle fois pour le Meeting de Sotteville. - Flohic Romain

3e étape du Pro athlé tour 2019, ce meeting est un passage attendu par les athlètes. Ils y défendent leurs titres et cherchent à se qualifier pour les Mondiaux de Doha, en septembre.

Le 100m haies féminin, dominé par Amusan Tobi (Ngr) - Flohic Romain

Résultats Meeting de Sotteville

• 100m Femmes

Carina Horn remporte l'épreuve avec 11"14 devant Murielle Ahouré et Orlann Ombissa-Dzangue. La Sottevillaise Anne Maquet suit de loin les championnes et clôture l'épreuve en 11"97.

• 100m Hommes

Dans l'épreuve phare du meeting, c'est Arthur Cisse (CIV) qui s'impose en 10"13 devant Thando Dlodlo (Rsa) en 10"16 et Emre Barnes (Tur) en 10"27. Christophe Lemaitre n'est que 4e avec un temps à 10"28.

• 200m Hommes

Dans cette épreuve, on retrouve Christophe Lemaitre, qui s'exprime plus aisément sur cette distance et remporte l'épreuve en 20"46, abaissant ainsi son temps de référence de la saison. Juste derrière, Jeffrey John en 20"73 et Benjamin Bassaw en 20"87. On retrouve des Sottevillais, Wendyam-Innocen Bologo et Maxime Teniere, dans cette épreuve, qui se placent respectivement 6e avec 21"64 et 7e avec 21"75.

• 110m haies Hommes

Al Youha Yaqoub mohamed (Kuw) remporte l'épreuve en 13"41, devant Bascou Dimitri 13"45 et Riley Andrew (Jam) en 13"48.

Deux Sottevillais étaient engagés dans la compétition : Romain Lecteur fini 6e avec 13"92 et Richard Diawara Matingou clôture l'épreuve en 14"19.

• 400m Femmes

L'épreuve du 400m est remportée par Laviai Nielsen (Gbr) en 51"71, devant Shakima Wimbley, USA (51"84) et Iga Baumgart-Witan, Pol (52"49).

• 800m Hommes

L'épreuve est dominée par le Kenyan Alfred Kipketer en 1'45"59, devant l'Algerien Taoufik Makhloufi avec 1'46"33.

L'athlète algérien est le plus médaillé dans l'histoire du 800m masculin : trois médailles olympiques lors des Jeux Olympiques de Londres 2012. À Rio de Janeiro, il sera Vice-Champion Olympique sur le 800m et le 1500m.

Christophe Lemaitre vainqueur du 200m - Flohic Romain

• 1500m Femmes

La Kenyane Quailyne Kiprop remporte l'épreuve en 4'08"02, devant Claudia Bobocea (Rom) en 4'08"70 et une autre Kenyane, Jarinter Mwasya en 4"10"36.

• 3000m Hommes

Iguider Abdelaati (Mar) remporte l'épreuve en 7'40"71, devant Worku Tadese (Eth) en 7'49"56 et Tiouali Mohammed ayoub (Brn) en 7'49"86.

• triple saut Hommes

Avec 17m20, Melo Alexsandro (Bra) prend la tête de l'épreuve devant Veszelka Tomas (Svk) à 16m86 et Pontvianne Jean-Marc à 16m72.

Le triple saut, devant près de 5000 spectateurs - Flohic Romain

• disque Femmes

Yaime Perez (Cub) lance à 69m39 et prend la 1re place du concours devant une autre Cubaine, Denis Caballero (69m08) et la française Melina Robert-Michon (62m41), qui franchit tout juste la barre des minimas pour la qualification des Mondiaux de Doha.

• perche Femmes

Avec une barre à 4m70, la Cubaine Yarisley Silva remporte l'épreuve devant Olga Mullina et Sonia Malavisi, qui s'arrêtent à 4m40. L'athlète locale de l'étape, Mathilde Mas, échoue à 3m90.

La perche, épreuve phare du meeting - Flohic Romain

• saut en hauteur Hommes

Avec un 2e essai réussi à 2m23, c'est Ivanov Tihomir (Bul) qui remporte l'épreuve, devant Hasegawa Naoto (Jpn), à 2m23 également, et Randhawa Nauraj singh (Mas), à 2m19.

• javelot Femmes

Maria Andrejczyk (Pol) prend la 1re place dans l'épreuve globale, avec 61m78, devant la Française Alexie Alais, 59m15, et la Japonaise Orie Ushiro, 58m02.

La championne de l'épreuve de javelot : Andrejczyk Maria (Pol) - Flohic Romain

La Française Alexie Allais au lancé de Javelot - Flohic Romain

La maire de Sotteville-Lès-Rouen, Luce Pane, est venue ouvrir le meeting et soutenir les locaux. - Flohic Romain

Le 3000m et 1500m - Flohic Romain

Le 3000m et 1500m - Flohic Romain

La prise d'élan d'Alexie Allais - Flohic Romain

Alexie Allais sur le podium - Flohic Romain

Mélina Robert-Michon en pleine préparation avant son lancé - Flohic Romain

Le lancé de Mélina Robert-Michon - Flohic Romain

La dernière épreuve de la journée, le 100m féminin, dominé par la Sud-Africaine Carina Horn - Flohic Romain

Le Kenyan Kipketer Alfred, vainqueur du 800m - Flohic Romain

Le saut en hauteur : renversant ! - Flohic Romain

