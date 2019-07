En Seine-Maritime, l'emploi portuaire se porte bien

Dans les complexes portuaires de Rouen et du Havre, en Seine-Maritime, les conditions de l'emploi portuaire se portent bien selon l'Institut national de la statistique et des études économique (INSEE). L'étude a été effectuée sur les données de 2011 et de 2015.

Une baisse des effectifs et peu de jeunes

Ces deux complexes portuaires comptent 48 000 salariés au 31 décembre 2015. On note une baisse de 4 % des effectifs entre 2011 et 2015.

Parmi ces salariés, l'âge moyen est de 42 ans. Les jeunes de moins de 30 ans sont pour le moment sous-représentés, surtout dans l'industriel. C'est également le cas des plus de 50 ans, peu présents dans les secteurs maritimes et portuaires.

Peu de femmes et beaucoup d'ouvriers

Quatre salariés des complexes industrialo-portuaires sur cinq sont des hommes. Sur l'ensemble de l'emploi normand, les femmes représentent un salarié sur deux. Une augmentation de la part des femmes depuis 2011 est tout de même relevée.

Quatre salariés sur dix sont des ouvriers qualifiés. C'est la catégorie la plus touchée par la baisse de l'emploi : moins 9% entre 2011 et 2015.

Des conditions d'emploi favorables

En comparaison à l'emploi global normand, les conditions de travail des complexes portuaires du Havre et de Rouen sont, en moyenne, plus favorables.

Hors intérim, les emplois offerts sont souvent stables. Côté temps partiel, la proportion est plus faible qu'en Normandie mais tend tout de même à augmenter.

Enfin, les salaires horaires sont plus élevés et progressent plus que la moyenne normande, autant dans le secteur maritime qu'industriel.

