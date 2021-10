Cherbourg. [Photos] À Cherbourg, Emmanuel Macron lance le sous-marin Suffren

"Il n'est pas d'objet industriel plus complexe à réaliser qu'un sous-marin nucléaire, surtout le premier d'une série". Emmanuel Macron a salué les compétences de Naval Group, vendredi 12 juillet 2019, à l'occasion du lancement officiel du Suffren.

Le Président Emmanuel Macron rencontre des membres de @navalgroup et #technichatome pour le lancement du #Suffren à #Cherbourg pic.twitter.com/ZsrtnAnekZ — Tendance Ouest (@tendanceouest) 12 juillet 2019

Ce sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) est le premier d'une série de six bateaux, de type Barracuda. Des navires plus endurants, pouvant passer 70 jours en mer contre 45 auparavant, dix fois plus silencieux que leurs prédécesseurs, plus redoutables aussi.

"Un véritable chasseur"

"C'est un chasseur, il est capable de cibler un objectif à l'intérieur des terres à plusieurs centaines de kilomètres, grâce à son missile de croisière." a souligné l'amiral Christophe Prazuck, chef d'Etat major de la Marine Nationale.

La marine australienne à qui @navalgroup a vendu 12 sous-marins est présente. #Cherbourg pic.twitter.com/JnZXO0AWCU — Tendance Ouest (@tendanceouest) 12 juillet 2019

Pour mettre au point ce sous-marin, il a fallu près de dix ans de conception et douze ans de construction. Au total, 800 000 composants ont dû être assemblés, ce qui représente 50 millions d'heures de travail. 10 000 personnes ont participé au chantier.

Pendant ce temps là, à la @Cite_de_la_Mer, des habitants de #Cherbourg suivent la cérémonie de lancement du #Suffren en direct. @navalgroup pic.twitter.com/WD2gNL21lh — Tendance Ouest (@tendanceouest) 12 juillet 2019

Un modèle pour l'Australie

À l'occasion de ce lancement, Florence Parly la ministre française des Armées était présente, tout comme son homologue australienne, Linda Reynolds. Le pays a en effet acheté à Naval Group douze sous-marins similaires au Suffren, mais à propulsion classique. L'entreprise espère désormais séduire la Hollande avec ce type de bateau.

• Écoutez Le reportage de Tendance Ouest :



Emmanuel Macron lance officiellement le Suffren Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Manche : la ministre des Armées inaugure le bâtiment "australien" de Naval Group

Euronaval : Fiva s'étend en Australie, Naval Group présente le sous-marin du futur

Lancement du Suffren, nouveau sous-marin nucléaire discret et polyvalent

50e anniversaire du Redoutable : les souvenirs d'anciens membres d'équipage