Pont-l'Évêque. L'A13 fermée de nuit du 15 juillet au 7 août

Dans le cadre de l'élargissement à 2x3 voies de l'A13 entre Pont-L'Evêque (Calvados) et Dozulé, la charpente des tabliers des deux nouveaux ponts de la RD142 à Dozulé et de la RD280 à Clarbec va être posée. Pour des raisons de sécurité, l'A13 sera donc fermée ponctuellement, de nuit, du Lundi 15 juillet 2019 au 7 août. Du 15 au 19 juillet et du 22 au 24 juillet, la fermeture se fera de 21 heures à 6 heures, ainsi que les nuits du 29 juillet au 2 août et celles du 5 au 7 août de 21 heures à 6 heures également.