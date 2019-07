Championnats de France espoirs : Caen va accueillir 450 nageurs

Ce sera une compétition de haute volée ! Le stade nautique Eugène Maës de Caen (Calvados) accueille, du samedi 20 au mardi 23 juillet 2019, les championnats de France été espoirs de natation. Au total, ils seront 450 jeunes nageurs (des filles de 14 et 15 ans et des garçons de 15 et 16 ans) à concourir dans le grand bassin extérieur.

Treize Normands en compétition

210 clubs seront représentés, dont les grosses écuries comme Marseille ou Toulouse, qui devrait venir avec une quinzaine de nageurs. "C'est une génération de sportifs dont certains seront présents aux Jeux Olympiques de Paris en 2024." souligne le président de la ligue.

Parmi les compétiteurs, treize nageurs normands, dont certains ont des espoirs de médailles. Ce pourrait être le cas de Thomas Le Pape, originaire de Dieppe (Seine-Maritime), sur quatre nages ou 200 m brasse. "C'est un espoir de la natation française, il a déjà participé à plusieurs meetings internationaux avec l'équipe de France." indiquent les organisateurs. Du côté des cinq nageurs locaux de l'EN Caen, les prestations de Romain Bègue en 1500 m et 400 m nage libre sont très attendues.

Un millier de personnes

Dans la pratique, chaque journée se déroule en deux manches. Les vingt-quatre meilleurs nageurs du matin sont sélectionnés pour la manche de l'après-midi. Le champion est celui qui cumule le meilleur temps entre sa performance du matin et celle de l'après-midi. C'est la première fois que ce règlement est appliqué, pour cette tranche d'âge.

"L'objectif de la ligue est de renouer avec des organisations nationales. Il n'y en a pas eu dans cette discipline depuis 2006." rappelle Philippe Briout, président de la ligue de Normandie de natation. L'organisation de ces championnats est estimée à environ 100 000 euros. Au total, un millier de personnes vont graviter autour du stade nautique pendant quatre jours, qu'ils soient nageurs, entraîneurs, encadrants ou proches des sportifs.

Championnats du samedi 20 au mardi 23 juillet au stade nautique Eugène-Maës. Les bassins seront inaccessibles au public pendant toute la durée de la compétition. Pour assister aux championnats, réserver une place en ligne sur helloasso.com. Gratuit pour les moins de 12 ans.