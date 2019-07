Estelle Denis dévoile un portrait de sa fille

Il est rare qu'Estelle Denis et Raymond Domenech affichent leur vie privée dans les médias. La journaliste n'avait d'ailleurs que peu goûté la demande en mariage du sélectionneur des Bleus en 2008.

À l'occasion des 15 ans de leur fille Victoire, Estelle Denis a publié sur son compte Instagram une photo très touchante, datant de quelques années.

On y voit la journaliste et sa fille dans un escalier et il ne fait aucun doute qu'il y a un air de famille entre les deux.

Victoire Domenech suit les glorieuses traces sportives de son père. Elle est actuellement Championne de France de Natation.

