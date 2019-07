Wimbledon: Djokovic, bien trop fort pour Goffin, passe en demi-finale

Le défi que représente Novak Djokovic en Grand Chelem est immense, mais encore plus cette année à Wimbledon. Le quadruple lauréat sur le gazon londonien, en quête d'un 16e titre du Grand Chelem, marche sur l'eau et sur ses adversaires depuis le début du tournoi, et David Goffin n'a pas fait exception.

Pourtant, l'ex-top 10 est parvenu à faire jeu égal avec le Serbe pendant la quasi-totalité du premier set, parvenant même à breaker +Djoko+, avant de se faire reprendre. Mais le rythme et l'intensité du Serbe ont fini par faire plier le Belge, qui, très vite, et comme d'autres avant lui, s'est retrouvé sans solution.

Djokovic a maintenu le même niveau sur les deux autres sets, que Goffin n'a pu suivre.

Le Serbe atteint pour la 36e fois une demi-finale en Grand Chelem, la 9e fois à Londres. Il affrontera en demi-finale le vainqueur du match opposant l'Argentin Guido Pella (26e) à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (23e).

