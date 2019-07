Dîners fastes à l'Assemblée: Rugy garde pour l'heure la confiance de Macron

"Ce que je fais, je le fais parce que je peux l'assumer", s'est défendu mercredi le ministre de la Transition écologique, à l'issue du Conseil des ministres. Et "la meilleure façon d'assumer, c'est de pratiquer, pas seulement de revendiquer, la transparence", a-t-il estimé en reconnaissant "une dizaine de dîners informels" avec des personnalités issues de la société civile.

Le ministre, qui dit assumer "totalement" ce "travail de représentation", "conserve bien évidemment la confiance" du président et du gouvernement, a souligné à ses côtés la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, tandis que Matignon assure qu'"aucune règle n'a été enfreinte, ni aucune procédure méconnue".

Photos, témoignages et documents à l'appui, Mediapart a révélé avoir recensé entre octobre 2017 et juin 2018 une dizaine de ces dîners qui mobilisaient à chaque fois le personnel de la résidence du président de l'Assemblée.

A table, homards, champagne et grands crus issus des caves de l'Assemblée nationale étaient servis à dix à trente invités appartenant pour l'essentiel au cercle relationnel et amical de l'épouse de M. de Rugy, Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala.

C'était pour "du relationnel", pas du "privé", a assuré à Mediapart Mme de Rugy.

Le ministre, lui, a déploré "une présentation tendancieuse des choses" et des "propos mensongers", notamment par les "formulations" utilisées par un site internet dont le "parti pris militant" est "une habitude". Il a jugé "assez anecdotique" le dîner avec son épouse aux chandelles et avec pétales de roses sur la table pour la Saint-Valentin 2018, évoqué également par Mediapart.

Majorité silencieuse

Cet écologiste devenu "marcheur" sur le tard a aussi mis en avant une baisse de "plus de 13%" en un an des frais de réception de l'Hôtel de Lassay pendant son séjour et a pris la défense de son épouse: "Nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle, ni moi".

"Ecologiste de châteaux" dispensant des "conseils de vertu et d'exemplarité", a raillé le député La France insoumise Adrien Quatennens, tandis que la députée et présidente de Génération Ecologie Delphine Batho a réclamé sa démission et le député LR Julien Aubert son audition par la conférence des présidents de l'Assemblée.

Les critiques de députés après la publication de ces informations par Mediapart sont d'autant plus vertes que M. de Rugy ne s'était pas fait que des amis dans l'hémicycle pendant sa présidence de l'Assemblée, entre discipline stricte prônée du Perchoir et dénonciations de députés "multirécidivistes de l'absence".

Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée, a dit à l'AFP avoir "la conviction que tous (ses) prédécesseurs ont agi dans l'intérêt de l'institution", se refusant à tout commentaire "a posteriori" sur leur "activité".

Dans le reste des rangs de la majorité, le silence prévalait mercredi après-midi.

Ce n'est pas la première fois que M. de Rugy est mis en cause pour des frais jugés excessifs: Le Parisien avait évoqué à l'été 2018 de supposées "curieuses dépenses" -qui n'avaient rien d'illégal-, dont un troisième chauffeur (pour des raisons de "sécurité" selon M. de Rugy) ou un vélo elliptique.

"L'indécence faite homme", a fustigé la députée LFI Mathilde Panot. "Pendant qu'il mangeait du gros homard arrosé de bon vin, je m'employais à scanner mes tickets de caisse de la pizzeria d'en face", a raillé Adrien Quatennens.

"On va retomber dans le tous pourris, ce qui est dommageable", a déploré la députée LR Virginie Duby Muller devant la presse à l'Assemblée nationale, tandis que Julien Aubert réclame de "la transparence sur les dépenses +professionnelles+" d'un ex-président de l'Assemblée qui faisait "la promotion de l'exemplarité et de la transparence".

