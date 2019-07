Les Françaises restent fortement influencées par les diktats de beauté

Qui n'apprécie pas de se prélasser sur sa serviette de plage et plonger dans une piscine bien fraîche quand le thermomètre affiche plus de 30 degrés ? Pour certaines femmes, la saison estivale rime avec complexes, voire peur de se dénuder et de confronter ses rondeurs aux diktats impitoyables des canons de beauté imposés par la société.

Où se situent les Françaises par rapport à leurs voisines européennes ? C'est la question posée par cette enquête Ifop, réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 5000 femmes européennes (Italiennes, Espagnoles, Allemandes et Anglaises), dont 1000 Françaises.

L'étude montre que l'auto-critique est fortement répandue parmi les habitantes de l'Hexagone : seules 22% d'entre elles s'estiment "jolies", contre 28% chez les Espagnoles et les Anglaises et 39% chez les Italiennes.

Dévalorisation vis-à-vis du partenaire

Conformément à l'injonction fortement ancrée dans les esprits selon laquelle minceur et beauté vont de pair, l'impression d'être physiquement attirante est particulièrement forte dans les catégories de la population féminine les moins affectées par des problèmes de surpoids : 40% des femmes à l'indice de masse corporelle "normal" se jugent "jolies," contre 10% des femmes en situation d'obésité.

L'étude rappelle toutefois qu'en terme d'obésité, les Françaises se situent en bas de l'échelle européenne (15,3%), loin derrière les pays du Nord-Ouest (21% au Royaume-Uni et 20% en Allemagne), ce qui laisse sous-entendre que ce diktat pèserait davantage sur l'image et l'estime des habitantes de l'Hexagone.

Le sondage montre également une tendance des femmes interrogées à survaloriser l'attrait physique de leur conjoint par rapport à la leur. Près d'un tiers des sondées (29%) estiment en effet que leur partenaire est "plus beau" qu'elles (contre 24% moyenne dans les autres pays étudiés). Sans surprise, cette impression est nettement plus marquée chez celles qui ont une piètre opinion de leur physique (57%).

