Yann Dulché : un pied dans le classique, un dans l'électro

À 33 ans, le Rouennais d'origine Yann Dulché est un DJ et producteur de musique électronique. Du moins, c'est comme cela qu'il résume son parcours. La musique que produit Yann Dulché est d'une telle diversité qu'un seul mot ne pourrait tout regrouper.

" Chaque étape m'a donné de nouvelles influences "

D'abord formé à une pratique classique au conservatoire de Rouen et à la fac de musicologie, il s'envole par la suite vers d'autres horizons. La mode et l'engouement pour la French touch de la fin des années 1990 l'intriguent et l'inspirent. Alors, seul chez lui, il expérimente, dès l'âge de 14 ans la musique électronique. À l'aide d'un clavier, il rejoue Daft Punk, Laurent Garnier, Bob Sinclar ou encore Saint Germain. "En plus de développer une passion pour la musique en elle-même, j'ai développé une passion pour la production. Quels outils permettent de créer quels styles de musiques ? J'ai commencé à collectionner les machines." Aujourd'hui, sa musique est un condensé de toutes ces expériences. Yann Dulché pioche dans les rencontres, les voyages et l'enseignement qu'il reçoit pour en faire des outils pour composer. "Au fur et à mesure de mon parcours, je me suis 'électronisé'. J'ai appris à produire une musique électronique, avec une intro, un milieu, et les montées, ce qu'on appelle les 'drops', pour faire danser les gens. J'ai un peu de classique en moi, un peu de DJ, un peu de production. Chaque étape m'a donné de nouvelles influences. Tout se mélangeait mais je ne savais pas ce que j'allais en faire de manière constructive."

Une sorte de "tribute to Daft Punk"

Le tout dernier projet de Yann Dulché, sorti en juin 2019, est le single Paradisco. "C'est un morceau hybride : un peu disco, un peu funky, et très Daft Punk." Les Daft Punk font partie des quelques artistes qui ont profondément marqué Yann Dulché. À travers Paradisco, il voulait ainsi faire une sorte de "tribute to Daft Punk". Dans ce single, aucune trace d'ordinateur. En rendant un hommage à la French touch, les outils utilisés devaient être comme ceux de l'époque : un synthétiseur, des boîtes à rythmes, une guitare, une basse et une batterie. "Comme on en faisait dans les années 1980, 1990 ". Le single est aussi composé de trois autres versions de Paradisco, mixées par des proches de Daft Punk de l'époque French touch : Fred Falke, Lifelike et Da fresh.

L'obsession de la création

"Actuellement je suis un Rouennais, devenu Londonien, basé à Paris." En 2010, Yann Dulché déménage à Londres, et rencontre pendant sept ans une effervescence artistique sans pareil. Aujourd'hui, Yann Dulché est de retour en France, à Paris : "Non seulement la capitale française, mais aussi la capitale de la French touch." Des soirées Paradisco vont être planifiées avec d'autres artistes de la French touch dans des petites salles parisiennes et normandes. Un album sera peut-être l'objet d'un futur projet. "J'ai envie d'écrire quelque chose qui n'a jamais été écrit encore. Mais trouver son propre style, ce n'est pas facile. C'est comme imaginer une couleur qui n'existe pas. Ça en est presque une maladie, mon truc, qui me réveille la nuit. Je suis un créateur fou, c'est une obsession." En patientant pour le dénouement de ce casse-tête, l'attente se fera en écoutant les sept EP de Yann Dulché, qui eux, sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming.

• Lire aussi. On connaît désormais la date de la Techno Parade 2019

• Lire aussi. Retour dans les années 2000 avec la séparation des L5





A LIRE AUSSI.

Mort de Philippe Zdar, du duo Cassius, grand nom de la French Touch

Elena Ferrante, Banksy, Daft Punk: quand les artistes avancent masqués