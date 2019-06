Retour dans les années 2000 avec la séparation des L5

A l'occasion de la diffusion de l'émission, "Stars des boys bands : que sont-ils devenus ?". Alexandra est revenue sur la séparation du groupe. A l'époque le groupe était un peu les Spice Girls à la française. Louisy, Claire, Coralie, Marjorie et Alexandra ont été de véritables stars au début des années 2000, vendant plus de quatre millions de disques.

Alexandra (la rousse du groupe) témoigne dans cette émission, elle a aujourd'hui 40 ans, elle est une maman épanouie et elle continue de vivre de sa passion, la chanson.

" Le star-system, c'était bien à l'époque mais aujourd'hui je suis plus dans ce truc-là. Par contre je vis toujours de ma passion, je suis chanteuse "." Aujourd'hui j'apprécie que tout soit retombé. On a eu ce moment-là, c'était super bien mais j'aime vivre simplement. A l'époque on nous mettait beaucoup dans la tête qu'on devait tout aux gens qui ont acheté le CD ".

" Niveau contractuel, on était à la fin du contrat, donc ça tombait très bien, on n'avait plus d'obligation. On a sorti un best of, histoire de clôturer tout ça. On en avait marre car on avait beaucoup beaucoup de pression, on commençait à lâcher et on n'en pouvait plus de faire des concessions. Je pense qu'on est vraiment arrivées à la fin de l'histoire, mais proprement. C'était le moment "

" Je n'ai pas besoin de cette notoriété que j'ai eu à l'époque. Elle est arrivée à la bonne époque (...) aujourd'hui je suis bien dans un semi-anonymat ".

Et vous vous regrettez les L5 ?