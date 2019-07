Toy Story 4, encore une perle Pixar

Aujourd'hui, je vous parle de Toy Story 4 de Disney/Pixar.

Toy Story a été le premier film en images de synthèse. Visuellement, il a plutôt mal vieilli contrairement à ses suites. Mais ce n'est pas le cas de la génération qui l'a découvert au cinéma et dont fait partie votre humble serviteuse ! Alors année après année, la franchise réunit les désormais adultes de la première heure, accompagnés souvent de leurs propres enfants.

Depuis 1996, la franchise n'est-elle pas devenue redondante et ennuyeuse ? C'est sans compter sur le génie Pixar ! Car encore une fois c'est une très belle histoire que nous a offerte le studio racheté par Disney.

Le film se passe après le troisième volet (jusqu'ici tout va bien) et nous montre le quotidien de nos jouets favoris chez leur " nouvelle enfant " : Bonnie. Même s'ils sont toujours là en toile de fond, nous verrons peu les héros que nous connaissons bien à part Woody et dans une moindre mesure Buzz l'éclair. Ce sont de nouveaux jouets qui sont mis en avant, le fameux " fourchette " et des jouets moins plaisants…

Fourchette est une très belle trouvaille, Pierre Niney (sa voix française) le rend encore plus attachant qu'il ne l'est déjà. J'ai appris d'ailleurs grâce à ce film que ce genre de fourchette vendue souvent avec les salades composées est une " cuichette " : mi-cuillère, mi-fourchette. J'adore !

En plus des ces facétieux compagnons, il y a dans tout bon Toy Story qui se respecte des jouets vraiment affreux, dans l'esprit ou dans l'aspect. Ici nous pouvons dire que nous sommes " gâtés " ! J'ai toujours trouvé ces méchants assez impressionnants pour les plus jeunes, et je pense que la palme est décrochée par ce 4ème volet. Il y a quelques poupées dignes de Chucky dans cet épisode, mais heureusement, les blagues et péripéties de Woody et ses amis aident les enfants à ne pas se focaliser sur ces quelques scènes assez stressantes. Je conseillerai néanmoins d'attendre que les enfants soient capables de supporter celles-ci.

Comme souvent, et notamment dans Toy Story 3, l'émotion est partie prenante de l'histoire. Les réalisateurs arrivent à nous toucher en plein cœur avec leurs dialogues.

Toy Story 4 est une belle réussite, pleine d'humour mais aussi d'émotions. Les petits comme les grands seront ravis, même si certaines scènes peuvent effrayer les tout-petits. C'est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma !

