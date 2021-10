Lillebonne. Caux Seine Agglo numérise les services de toutes ses mairies

Dans le cadre de sa politique numérique, Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) a décidé de mettre à disposition des habitants de ses cinquante communes tous les services administratifs dématérialisés. Ce que l'on appelle une GRC pour Gestion relation citoyenne. La plateforme est construite en collaboration avec les services de La Poste. L'objectif est de simplifier les démarches. Les habitants vont pouvoir, en ligne, réserver une salle des fêtes, prendre rendez-vous avec leur maire, demander des actes d'état civil, réaliser les premières démarches pour une demande de carte d'identité, etc…

Écoutez Yannick Boudet, directeur adjoint en charge du digital à Caux Seine Agglo :

Réaliser ses démarches à toute heure

Cette GRC va être déployée à partir du mois d'août 2019. Le temps de former les agents de chaque mairie au téléservice. Les cinquante communes de l'agglomération seront concernées, très pratique pour les petites mairies qui ne peuvent pas ouvrir tous les jours. Les démarches et différentes demandes des habitants pourront être réalisées à toute heure. Un service numérique qui ne remplacera pas, évidemment, l'accueil physique en mairie.

De plus, les habitants n'auront plus à se préoccuper des compétences entre la mairie et l'agglomération, la plateforme numérique enverra les demandes à qui de droit. Il y aura également une version application pour smartphone.

