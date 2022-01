Le football dans le couple, c'est la guerre !

53% des femmes mariées ou en couple déclare craindre ce type d'évènement sportif, car il représente une source de conflit. Les femmes interrogées reprochent à leur mari un manque d'attention et d'implication dans les tâches ménagères.

L'autre moitié des sondées (47%) a pourtant attendu l'Euro 2012 avec impatience, estimant que l'évènement sportif pimente le quotidien et leur apporte une certaine liberté. Les femmes interrogées disent en profiter pour s'occuper d'elles, ralentir les tâches ménagères, et coucher les enfants plus tard.