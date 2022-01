Le TC Caen manque les barrages de montée

Alors que la victoire contre Fleury (Loiret) était nécessaire pour terminer premier du groupe et pouvoir rêver d'une remontée immédiate, il a concédé le match nul (4-4). Caen menait pourtant 4-1 à l'issue des matchs en simple. "Encore une fois, on n'a pas été performants sur les doubles, déplore son capitaine Stéphane Desmoulins. On est déçus parce qu'on n'était pas très loin."

Les Caennais terminent les interclubs à égalité de points avec leur dernier adversaire, seulement devancés à la différence de matchs gagnés lors des cinq journées de compétition.

Relativiser

"Le bilan est négatif si on se base sur le match contre Fleury, mais nous étions dans un championnat très homogène. C'était déjà bien de jouer une dernière rencontre pour la première place." Caen, qui n'a jamais pu aligner son meilleur joueur Axel Michon, tentera de faire mieux la saison prochaine.

Ce sera sans déroger à ses valeurs : avec des joueurs locaux, dont la plupart s'entraînent sur place. Parmi les autres résultats, les féminines de Mondeville ont vécu un championnat de N1B assez cauchemardesque, sanctionné par une relégation prévisible en Nationale 2. Leurs camarades de club masculins descendent pour leur part en Nationale 4. Enfin, les tenniswomen caennaises se maintiennent en N4.