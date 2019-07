Municipales à Caen : "LREM a des choses à dire… avec les autres"

"La République en Marche a vocation à se présenter aux élections municipales de 2020, si elle a des choses à dire." rappelle Nicolas Gosselin, référent départemental du mouvement d'Emmanuel Macron dans le Calvados. La phrase est lancée jeudi 27 juin 2019, en préambule d'une réunion de l'association Nous sommes Caen.

Mobilité, écologie, attractivité

Impulsée par LREM, elle a lancé en septembre 2018 un diagnostic citoyen sur la ville, dans la perspective des élections. Le résultat de six réunions, auxquelles ont été conviés les habitants. Ils sont une petite centaine, pas forcément militants du parti, à avoir répondu à un questionnaire. "Beaucoup de choses fonctionnent déjà très bien à Caen." remarque Julie Calberg-Ellen, présidente de Nous Sommes Caen, cependant les personnes interrogées ont des attentes, sur "la mobilité et la transition écologique" en particulier, mais aussi sur l'attractivité de la ville et le vivre ensemble. L'automne permettra de bâtir un projet, en consultant des experts et en comparant des initiatives menées ailleurs.

"Casser les postures partisanes"

"L'idée, c'est amplifier ce qui marche et de corriger ce qui ne va pas." ambitionne Nicolas Gosselin, selon qui LREM a des choses à dire… "avec les autres". Il plaide pour "une logique de rassemblement", afin de créer "une grande force centrale" : "on ne construit pas une ville en opposant les gens entre eux. À Caen la mer, des maires qui n'ont pas la même couleur politique travaillent ensemble.". Avec qui travailler, alors ? Le maire sortant, Joël Bruneau, sans doute. "Des socialistes pragmatiques", pourquoi pas. Des discussions informelles ont aussi eu lieu avec les écologistes, qui ont déjà affiché leurs ambitions. "Nous sommes là pour casser les barrières et les postures partisanes. On a été capables de le faire à l'échelle nationale, ce serait incroyable que l'on n'y arrive pas au niveau local."

