Le festival du film romantique de Cabourg 2012

Jusqu'au dimanche 17, la ville du Calvados étudiera l'amour sur grand écran avec son festival, également célèbre sous le nom de Journées romantiques.

Six longs métrages seront en concurrence pour remporter le trophée le plus prestigieux de la manifestation, le Grand Prix, revenu à La Guerre est déclarée en 2011. Le jury, emmené par le cinéaste Yann Samuell, devra notamment départager Jane Eyre version Cary Fukunaga, A perdre la raison de Joachim Lafosse avec Emilie Dequenne, le succès scandinave A Royal Affair signé Nikolaj Arcel, mais aussi le drame transgenre Laurence anyways de Xavier Dolan.

Comme de coutume, le public aura voix au chapitre avec la section Panorama. Un des quinze longs métrages présentés dans cette sélection repartira avec le Prix du public. Cette année, les festivaliers pourront assister aux projections en avant-premières de The Deep Blue Sea de Terence Davies, Je me suis fait tout petit de Cécila Rouaud avec Vanessa Paradis, Confession d'un enfant du siècle, emmené par Pete Doherty mais aussi le drame israélien La Femme qui aimait les hommes de Hagar Ben Asher.

Autre temps fort destiné au public : le Ciné-swann de retour sur la plage, entre la mer et le Grand Hôtel de Cabourg. Sept succès romantiques seront projetés gratuitement les vendredi et samedi soirs, notamment Cloclo de Florent Emilio-Siri, De rouille et d'os de Jacques Audiard ou encore Bye Bye Blondie de Virginie Despentes.

Toutes les informations concernant le 26e Festival du film de Cabourg : Journées romantiques sont disponibles sur le site officiel de l'événement : festival-cabourg.com.