Cherbourg. Art'zimutés à Cherbourg : une billetterie en baisse mais des premières réussies

"C'est un bilan un peu mitigé" constate Benjamin Flambard, attaché de production de l'association Musique en herbe, au moment de tirer les premières conclusions de la vingtième édition des Art'zimutés, qui se déroulait à Cherbourg du 27 au 29 juin 2019.

Silent Party, une première appréciée

Au rayon des bons points, "une ambiance au top" et des temps forts comme les concerts de Deluxe ou Moha La Squale, l'étonnante prestation de La Colonie de vacances ou les spectacles en centre-ville, une première. Autre nouveauté : le chapiteau Silent Party, qui proposait aux festivaliers de s'équiper d'un casque audio sans fil afin de profiter de mix de DJ, pendant que d'autres se reposent... "C'est un dispositif qui sera sûrement pérennisé, en doublant le nombre de casques" indique Benjamin Flambard, "nous voulions nous servir de ces 20 ans comme d'un laboratoire pour tester des choses, comme une vraie scène sous chapiteau pour proposer des plus petites formes".

4500 entrées payantes

Le festival n'a en revanche accueilli que 7000 personnes, contre environ 10 000 habituellement, toutes prestations confondues (spectacles payants et animations gratuites). On dénombre 4500 festivaliers qui ont acheté leur billet pour les concerts. Ils étaient 6500 l'année passée, une édition particulièrement fréquentée. Manquait-il une tête d'affiche plus populaire ? Peut-être."Depuis deux ou trois ans les cachets artistiques ont explosé" déplore l'organisateur. La très belle météo a-t-elle favorisé la plage à la plage verte ? "Les festivaliers sont en tout cas arrivés à une heure plus tardive samedi, et c'était le cas vendredi aussi avec la coupe du monde de foot".