Lady Gaga 0, barre de fer 1...

Dans le cadre de sa tournée mondiale, Born This Way Ball, Lady Gaga chantait son tube, Judas, dans le Vector Arena à Auckland, lorsqu'elle a reçu accidentellement sur la tête, une barre en métal. Des images du concert la montrent chancelant brièvement, puis reprenant ses esprits et continuer le spectacle.

"Je voudrais m'excuser si je déraille un peu ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu mais je me suis cognée la tête tout à l'heure et je crois que je suis peut-être commotionnée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais finir le spectacle", a-t-elle déclaré à ses fans peu après l'incident.