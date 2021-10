Gonfreville-l'Orcher. Près du Havre, l'école de couture fête ses 50 ans

L'école municipale de couture de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) est officiellement née le 6 octobre 1969. L'histoire avait commencé chez une habitante de Gournay-en-Caux, qui initiait des enfants au crocher et à la broderie. Devant le succès, elle avait demandé à la municipalité de créer une école en ajoutant des cours de couture et de tricot. La mairie a fourni des locaux et a recruté une monitrice de coupe et de couture.

Un lieu de vie sociale

Au départ, l'école avait une vocation sociale, confectionner des vêtements à moindre coût. Le plaisir d'apprendre à coudre réside dans le fait de porter des créations uniques. Mais les apprentis couturiers viennent aussi pour échanger et discuter. L'école est aussi un lieu de vie sociale et de convivialité. Elle accueille 72 adhérentes âgées de 8 à 88 ans.

Défilé

À l'occasion des 50 ans de l'école de couture, un défilé exceptionnel sera organisé à l'ECPC samedi 29 juin 2019 à 16 heures. Au programme, outre la présentation des modèles réalisés dans l'année, 50 ans de mode défileront sur la scène à travers des modèles emblématiques dont certains ont été confectionnés à l'école.

Une exposition retraçant l'histoire de l'école sera également proposée dans le hall de l'ECPC.

