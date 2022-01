Pays d'Auge : les frères-voleurs de champagne arrêtés

Mis en fuite par les employés, ils étaient parvenus à subtiliser cinq ordinateurs portables. Le même jour, ces deux frères de 28 et 34 ans avaient tenté de dérober cette fois 59 autres bouteilles au Super U de Dozulé. Ils avaient alors frappé la directrice du magasin et aspergé des clients et des employés de gaz lacrymogène.

Lors de leur interpellation, une vingtaine de consoles de jeu ont été saisies. Selons les enquêteurs, ils comptent une trentaine de faits similaires à leur actif. Ils ont été placés en détention à Evreux.