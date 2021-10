Ferrières-en-Bray. Seine-Maritime : un chien décède après avoir été traîné d'une voiture

L'émotion est vive dans le pays de Bray et sur les réseaux sociaux après la mort d'un chien, vendredi 21 juin 2019, sur la commune de Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime). Un Épagneul breton aurait été traîné derrière une voiture par son propriétaire.

Le chien décède de ses blessures

C'est une conductrice, qui rentrait à son domicile à Senantes qui a croisé un véhicule roulant avec le coffre ouvert. "Surprise, elle regarde avec attention le véhicule et constate qu'il traîne un chien.", précise la gendarmerie de Seine-Maritime, jeudi 27 juin sur sa page Facebook.

La conductrice décide alors de faire demi-tour et d'interpeller le véhicule en question en le klaxonnant et en faisant des appels de phares. Mais cela reste sans résultat. C'est arrivé au passage à niveau de Ferrières-en-Bray que le lien lâche et que la conductrice peut récupérer le chien.

Elle décide alors de l'emmener à la clinique vétérinaire alors que le propriétaire a continué sa route dans sa voiture. "Malheureusement le chien de 15 ans n'a pu être soigné de ses blessures.", poursuit la gendarmerie qui ajoute que son propriétaire, âgé de 71 ans, s'est trouvé dans un "grand désarroi". "Ce dernier venait d'apprendre l'hospitalisation en urgence d'un membre de sa famille."

Une pétition en ligne

Devant les gendarmes, le septuagénaire a expliqué avoir attaché son chien "avec attention" dans le coffre avant de prendre la route. L'homme a expliqué qu'à aucun moment il ne s'est aperçu que son coffre s'est ouvert et que son chien est descendu du véhicule.

Les enquêteurs retiennent donc la piste "d'un accident et non un acte de maltraitance délibéré". Ils regrettent ainsi la mise en ligne d'une pétition demandant une "peine de prison ferme pour l'individu ayant traîné son épagneul sur des kilomètres".

