Dieppe a vibré pour l'arrivée de la 50e Solitaire du Figaro

C'est sous un grand soleil et avec un léger vent marin que la 50e édition de la Solitaire du Figaro est arrivée, mercredi 26 juin 2019 à la mi-journée à Dieppe (Seine-Maritime). Éric Péron est arrivé en tête de la quatrième et dernière étape, tandis que Yoann Richomme a été désigné grand vainqueur de la course.

Les 47 marins ont fait leur entrée dans le port dieppois sous le regard de nombreux habitants et touristes. Dominique se promenait en camping-car avec sa compagne et il a fait un arrêt à Dieppe lorsqu'il a eu connaissance de l'arrivée de la Solitaire : "C'est impressionnant. On est venus spécialement pour ça !"

Une "grande surprise"

D'autres spectateurs ont assisté à l'arrivée de la course un peu par hasard. C'est le cas de Thierry et Françoise qui vivent à Paris et qui sont venus hier à Dieppe pour profiter de la fraîcheur des côtes normandes. "On a fui la canicule parisienne et on est arrivés ici pour prendre un peu l'air", explique Thierry. "On a décidé de prolonger notre séjour pour ne repartir que demain soir."

Le public a profité du village installé sur le quai Henri IV à Dieppe. - Amaury Tremblay

Le couple compte ainsi profiter du village d'animations de la Solitaire du Figaro qui est installé sur le quai Henri IV à Dieppe. "Nous avons repris un nouvel hôtel pour ne repartir que demain soir, poursuit Thierry qui était ravi d'assister au grand final de la Solitaire. C'était une grande surprise !"

